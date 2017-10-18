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Бессрочная акция протеста около Рады: первая ночевка и новая драка

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (269)
22:1918.10.2017
(обновлено: 22:34 18.10.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПалаточный городок сторонников политических реформ у здания Верховной рады Украины в Киеве. 18 октября 2017Палаточный городок сторонников политических реформ у здания Верховной рады Украины в Киеве. 18 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Участники бессрочной акции протеста у Верховной рады Украины провели первую ночь в палаточном городке. После потасовок с полицией в первый день акции обстановка в лагере протестующих в среду была спокойной. На площади перед парламентом остался только оргкомитет и часть активистов, которые обеспечивали охрану и жизнедеятельность палаточного городка. Лишь в конце дня между его обитателями и полицией возник новый конфликт, который закончился потасовкой и задержанием нескольких активистов.

Новая мобилизация участников назначена на четверг, когда состоится очередное пленарное заседание парламента.

Бессрочная акция

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

Главными итогами первого дня митинга, который не увенчался выполнением ни одного из требований митингующих, стало объявление акции бессрочной, до выполнения всех требований протестующих, и последовавшая после этого потасовка между активистами и полицией, пытавшихся помешать установлению палаток на площади перед Радой.

По данным МВД Украины, в результате драки пострадали пять человек – два полицейских и три активиста. При этом митингующие отняли у правоохранителей несколько металлических щитов. Полиция завела уголовное дело сразу по трем статьям: "насилие против сотрудников правоохранительных органов", "грабеж" и "уничтожение имущества". В рамках дела пока никто не задержан.

Первая ночевка и новая драка

Первая ночь в палаточном городке в целом прошла спокойно, за исключением небольшой потасовки правоохранителей и активистов, которая произошла из-за решения полиции досматривать вещи всех людей, которые идут на территорию палаточного городка. В ходе потасовки митингующие повалили на асфальт участок металлического забора, которым обнесен палаточный городок, после чего ситуация нормализовалась.

Днем в среду в палаточном городке находилось всего несколько сот активистов, в основном взрослых мужчин, они обустраивали свой быт, охраняли территорию городка и развлекались прослушиванием музыки.

Под вечер идиллию нарушило заявление организаторов акции о штурме палаточного городка полицией. "Спецназовцы напали на наш лагерь под парламентом. Травят газом, бьют ногами по коленям, пытаются вытеснить людей. Руководители прячутся за спинами, не объясняя, кто отдал такой приказ и на основании каких законов они действуют", — написал в Facebook депутат от фракции "Самопомощь" Егор Соболев, который является одним из соорганизаторов акции.

Также в интернете появились видеоролики с места событий, на которых видна потасовка между протестующими и полицией, а также применение правоохранителями слезоточивого газа.

Из-за того, что полиция в целях безопасности на некоторое время после инцидента перестала пускать граждан на территорию вокруг Рады, на место событий не могли попасть журналисты и не было объективной картины произошедшего.

Полиция опровергла обвинения

Однако вскоре руководство полиции опровергло обвинения в попытке штурма палаточного городка, обосновав действия своих сотрудников попыткой забрать у активистов ранее похищенные ими у правоохранителей металлические щиты.

"Меньше часа назад произошли некоторые стычки между протестующими и полицией. Причиной стало то, что вчера часть митингующих похитила специальные средства Нацгвардии — щиты, около 80 штук, разбит служебный автобус. Со вчерашнего дня до сегодняшнего момента с ними велись переговоры с требованием вернуть это имущество, начато уголовное производство по статье "групповая кража", — заявил Крищенко начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, активисты вечером планировали использовать щиты во время перемещения по центру столицы. Возвращать щиты они отказались, в связи с чем полиция отобрала их силой, а тех, кто сопротивлялся, задержали.

Также Крищенко подтвердил, что полицейские применили во время столкновения с протестующими слезоточивый газ. "В ходе столкновения одним или двумя полицейскими было, согласно законодательству, применено специальное средство, слезоточивый газ. Но это были единичные случаи, и это был газовый баллончик", — заявил он.

Начальник Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что полиция не препятствует митингующим у Рады и обеспечивают там общественную безопасность, несмотря на информацию о возможных провокациях. Накануне он также сообщил, что правоохранители не намерены силой демонтировать палаточный городок.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Печерского районного управления полиции Киева, в результате потасовки были задержаны 11 человек, в ходе столкновения никто не пострадал. Позже, вечером в среду, задержанные вернулись на территорию палаточного городка и заявили, что их отпустили. При этом полиция провела с ними беседы и составила на часть из них протоколы об административном нарушении.

Встреча с президентом

После драки с полицией ситуация возле Рады стабилизировалась. Активисты на данный момент остаются в палаточном городке. Ранее организаторы объявили новый сбор активистов на четверг. По словам спикера парламента Андрея Парубия, в этот день парламент может рассмотреть законопроекты, которые касаются выполнения части требования протестующих. В частности, может быть дан старт процессу по отмене неприкосновенности депутатов.

При этом ряд депутатов из числа организаторов акции вечером в среду направилась в администрацию президента Украины для встречи с Петром Порошенко. О чем конкретно парламентарии планировали говорить с украинским лидером, не сообщалось, однако очевидно, что темой их разговора должно было стать выполнение властью требований митингующих.

Однако перед самой встречей пресс-служба президента Украины сообщила информационному агентству УНИАН, что Порошенко готов встретиться только с депутатом от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафой Найемом, который ранее направил запрос о встрече. При этом в пресс-службе отметили, что "о других депутатах речь не шла".

В итоге встреча депутатов с Порошенко не состоялась. По словам депутата Найема, президент отказался встречаться со всей группой депутатов.

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