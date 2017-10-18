В Харькове внедорожник въехал в толпу

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Внедорожник въехал в толпу в центре Харькова, говорится в сообщении полиции Харьковской области.
Смертельное ДТП в центре #Харьков’а: автомобиль влетел в толпу пешеходов— StudMedia (@StudMedia) 18 октября 2017 г.
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Авария произошла 18 октября, в 20.45 (совпадает с мск) на улице Сумской. В результате происшествия пострадали 11 человек, говорится в сообщении на странице полиции в Facebook.
По сообщению советника главы МВД Антона Геращенко, шестеро из них скончались.
В ведомстве также рассказали, что внедорожник выбросило на тротуар после столкновения с другой машиной. Водитель автомобиля, въехавшего в толпу, ехал на красный.
На место происшествия выехало руководство харьковской милиции и следственно-оперативная группа.
Полиция возбудила уголовное дело о нарушении безопасности дорожного движения.