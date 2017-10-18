В Харькове внедорожник въехал в толпу

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Внедорожник въехал в толпу в центре Харькова, говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Авария произошла 18 октября, в 20.45 (совпадает с мск) на улице Сумской. В результате происшествия пострадали 11 человек, говорится в сообщении на странице полиции в Facebook.

По сообщению советника главы МВД Антона Геращенко, шестеро из них скончались.

В ведомстве также рассказали, что внедорожник выбросило на тротуар после столкновения с другой машиной. Водитель автомобиля, въехавшего в толпу, ехал на красный.

© Фото : группа Харьков City в Facebook ДТП в Харькове, 18 октября 2017 © Фото : группа Харьков City в Facebook ДТП в Харькове, 18 октября 2017

На место происшествия выехало руководство харьковской милиции и следственно-оперативная группа.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении безопасности дорожного движения.