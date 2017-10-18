Из Саудовской Аравии вылетел первый за 27 лет прямой рейс в Ирак

ДУБАЙ, 18 окт — РИА Новости. Первый за 27 лет беспересадочный рейс из Саудовской Аравии в Ирак состоялся в среду, сообщает издание The National.

Рейс из Эр-Рияда в Багдад был совершен бюджетной авиакомпанией flynas. Как ожидается, в четверг, 19 октября также свой первый рейс в Ирак осуществит национальная авиакомпания Saudia.

Саудовская Аравия и Ирак, кроме того, собираются впервые со времен войны в Заливе открыть наземный погранпункт.

В 2015 году Саудовская Аравия вновь открыла посольство в Ираке после 25-летнего перерыва.