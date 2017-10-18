Ситуация в палаточном городке у Рады после потасовки нормализовалась

КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Несколько сот человек продолжают акцию протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве, но ситуация после потасовки с силовиками нормализовалась, передает корреспондент РИА Новости.
Очередная потасовка между митингующими и сотрудниками полиции произошла около 17.20 мск возле здания Верховной рады. По данным агентства УНИАН
, полиция якобы пыталась штурмовать палаточный городок, который разбит на проезжей части на прилегающей к парламенту территории Мариинского парка. Силовики оцепили палаточный городок и никого не пропускали, однако около 19.00 оцепление ослабили и начали пропускать желающих.
Протестующие стоят и общаются между собой, а также слушают музыку, которая играет со сцены в палаточном городке. Некоторые митингующие начали готовить ужин на полевой кухне, которую они привезли накануне. Среди протестующих есть несколько депутатов Рады, а именно парламентарий от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем и от фракции "Самопомощь" Егор Соболев.
Участники протеста рассказали РИА Новости, что сегодня в палаточном городке мало людей, но завтра, когда состоится заседание Рады, их будет гораздо больше.
Во вторник несколько тысяч человек с флагами украинских националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады Украины с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.
Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.
Несколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались во вторник возле здания Верховной рады в Киеве на массовую акцию протеста.
Центр украинской столицы перед началом митинга был оцеплен полицией. Были перекрыты Лютеранская, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, Крепостной переулок и улица Городецкого, частично закрыты улицы Грушевского, Институтская и Липская.
Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку.
Митингующие полностью заполнили площадь Конституции около здания парламента, а также часть прилегающих к нему улиц.
Из-за митинга у здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции.
Один из участников акции протеста на митинге устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и стал танцевать.
Михаил Саакашвили заявил, что если власти Украины до конца дня не удовлетворят требования демонстрантов, организаторы акции протеста разработают новый план действий.
В акции протеста приняли участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свободы".
Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступили депутаты Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии, которые призвали украинскую власть удовлетворить их требования.
Несмотря на значительное число протестующих, митинг в центре Киева сначала проходил без происшествий.
Однако к четырем часа дня возле здания Верховной рады начались столкновения между протестующими и полицией.
В ходе столкновений, по данным пресс-службы Национальной полиции Украины, пострадали два человека: один протестующий и один сотрудник полиции. Медик бригады скорой помощи, которая дежурила на месте событий, сообщил РИА Новости, что около десяти митингующих обратились за медицинской помощью.
Митингующие принесли к зданию Рады палатки и спальные мешки. Сотрудники правоохранительных органов пытались помешать им установить палатки, однако протестующие повредили металлические заграждения и рамку металлоискателя. Кроме того, участники акции отобрали у силовиков несколько металлических щитов.
Некоторые демонстранты заявили о намерении продолжать акцию у здания Рады и "оставаться сколько угодно, даже ночью".