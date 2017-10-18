Ситуация в палаточном городке у Рады после потасовки нормализовалась

Ситуация у здания Верховной рады Украины в Киеве

Ситуация у здания Верховной рады Украины в Киеве

КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Несколько сот человек продолжают акцию протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве, но ситуация после потасовки с силовиками нормализовалась, передает корреспондент РИА Новости.

Очередная потасовка между митингующими и сотрудниками полиции произошла около 17.20 мск возле здания Верховной рады. По данным агентства УНИАН , полиция якобы пыталась штурмовать палаточный городок, который разбит на проезжей части на прилегающей к парламенту территории Мариинского парка. Силовики оцепили палаточный городок и никого не пропускали, однако около 19.00 оцепление ослабили и начали пропускать желающих.

Протестующие стоят и общаются между собой, а также слушают музыку, которая играет со сцены в палаточном городке. Некоторые митингующие начали готовить ужин на полевой кухне, которую они привезли накануне. Среди протестующих есть несколько депутатов Рады, а именно парламентарий от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем и от фракции "Самопомощь" Егор Соболев.

Участники протеста рассказали РИА Новости, что сегодня в палаточном городке мало людей, но завтра, когда состоится заседание Рады, их будет гораздо больше.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами украинских националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады Украины с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.