На переговорах в Минске оценили продление закона об особом статусе Донбасса

Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик после окончания заседания трехсторонней контактной группы по Украине в Минске. Архивное фото

Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик после окончания заседания трехсторонней контактной группы по Украине в Минске. Архивное фото

МИНСК, 18 окт — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что политическая подгруппа по Украине положительно оценила продление действия закона об особом статусе отдельных районов Донбасса.

Закон, которым предлагается на год продлить особый статус Донбасса, вступил в силу 10 октября. Документ был принят Верховной радой в скорректированной президентом редакции. В законе уточняется, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

"Рабочая группа по политическим вопросам положительно оценила продление действия закона об особом статусе в ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – ред.) Верховной радой Украины", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.