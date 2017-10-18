На переговорах в Минске оценили продление закона об особом статусе Донбасса

МИНСК, 18 окт — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что политическая подгруппа по Украине положительно оценила продление действия закона об особом статусе отдельных районов Донбасса.
"Рабочая группа по политическим вопросам положительно оценила продление действия закона об особом статусе в ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – ред.) Верховной радой Украины", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.