В Киеве полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Киеве полиция применила слезоточивый газ против митингующих у здания Верховной рады и попыталась взять штурмом палаточный городок, который разбит на прилегающей к парламенту территории Мариинского парка, а протестующие завязали потасовку с правоохранителями.

Штурм палаточного городка



"Спецназовцы начали наступление на палатки на улице Грушевского, со стороны угла улицы Шелковичной и Грушевского. Правоохранители подбежали к первым палаткам, но активисты начали отбиваться. Силовики начали применять слезоточивый газ, среди пострадавших оказался народный депутат Украины от "Самопомощи" Егор Соболев", — сообщает информационное агентство УНИАН.

Сам Соболев обвинил сотрудников полиции в нападении на палаточный лагерь. "Травят газом, бьют ногами по коленям, пытаются вытеснить людей. Руководители прячутся за спинами, не объясняя, кто отдал такой приказ и на основании каких законов они действуют", — написал депутат в Facebook.

Полиция подтверждает

В полиции подтвердили, что применяли газ и объяснили, что инцидент произошел из-за отказал митингующих отдавать украденные накануне у правоохранителей щиты. Конфликт возник когда, правоохранители вернули себе часть щитов, похищенных накануне митингующими у военнослужащих Национальной гвардии.

"Когда колонна во главе с людьми с похищенными у правоохранителей щитами в руках выстроилась, чтобы идти под другие административные здания, правоохранители в очередной раз призвали митингующих вернуть средства защиты. Однако получили отказ, в результате чего возникла потасовка и толкотня. В результате инцидента полицейские доставили в участок 11 активных участников. После установления их анкетных данных трех лиц уже отпустили", — говорится в сообщении полиции.

Во вторник столкновения митингующих с полицией уже происходили.

Обстановка в центре Киева

По сообщению корреспондента РИА Новости, полицейские и бойцы Нацгвардии выставили кордоны на центральных улицах Грушевского, Шелковичной, Липской и в Мариинском парке. За оцеплением стоят полицейские грузовые и пассажирские автомобили, которые преграждают проход и проезд, а также заборы из сетки.

Полицейские никого не пропускают к палаточному городку, не объясняя причин. При этом выйти из оцепления могут все желающие. Возле кордонов собрались группы примерно по десять человек, которые интересуются, почему перекрыт проход. Кроме того, стоят несколько автомобилей скорой помощи и пожарных. Конфликта с полицией у собравшихся не возникает.

Сейчас обстановка у парламента спокойная, но некоторые митингующие пытаются выломать плитку с тротуара, а другие уговаривают их не делать этого.

Начальник Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что правоохранители не препятствуют митингующим и обеспечивают возле Рады общественную безопасность. Он также призвал избегать провокаций.

Палатки возле Рады

Митингующие разбили палаточный городок во вторник вечером. Они заявили, что не намерены расходиться, пока их требования не будут выполнены.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее написал на своей странице в Facebook, что правоохранительные органы не будут сносить палатки возле Рады.

Он также подчеркнул, что "случаи физических побоев граждан, защищенных законом силовиков и депутатов будут жестоко преследоваться".

Схожую позицию озвучил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев."Мы обеспечим общественный порядок в центре города, в том числе на площади Конституции, никаких радикальных мер по зачистке, освобождению или других действий мы не предполагаем. Хотят граждане высказать свое мнение — пожалуйста, пусть высказывают, но обеспечить их безопасность мы обязаны", — сказал Князев.

Он добавил, что полиция продолжит в усиленном порядке охранять общественный порядок в центре столицы.

Во вторник возле палаточного городка уже происходили стычки митингующих с полицией.

Охрана резиденции президента

По данным депутата Верховной рады от фракции "Самопомощь" Виктории Войцицкой, меры безопасности усилены также возле резиденции президента Украины Петра Порошенко под Киевом.

"То, что сегодня для обеспечения порядка в местах проведения акций в центре было задействовано много силовиков — ок, понимаю, и хорошо, что день прошел без существенных эксцессов. Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще и дорогу перекрыли на время? Здесь кого бояться?" — написала Войцицкая в Facebook.

Депутат добавила, что правоохранители объяснили ей такие меры проведением учений.

Чего требуют митингующие

Участники акции требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Акция организована рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил".

В следующий раз участники соберутся в четверг. В этот день ожидается рассмотрение вопросов, касающихся требований митингующих.

Ранее Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект, в котором предлагается внести изменения в конституцию Украины в части отмены с 1 января 2020 года депутатской неприкосновенности. Президент предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутатов не могут без согласия Верховной рады привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать.