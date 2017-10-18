Украина и Молдавия утвердили план демаркации границы на 2018 год

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Украина и Молдавия утвердили план демаркации украино-молдавской государственной границы на 2018 год, сообщила прес-служба МИД Украины в среду.

Сообщается, что 17-18 октября в Кишиневе состоялось 60-е заседание совместной украино-молдавской демаркационной комиссии.

"Комиссия приняла план демаркации… границы на 2018 год, утвердила руководителей рабочих групп и согласовала алгоритм выполнения демаркационных работ", — говорится в сообщении на сайте МИД Украины. Министерство отмечает, что заседание стало важным шагом на пути к завершению правового оформления границы.

В сентябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Киев рассчитывает на завершение процедуры демаркации границы с Молдавией до конца 2017 года.

В ходе визита премьера Молдавии Павла Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Всего таможенные службы Молдавии и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. Первый совместный погранпункт Молдавии и Украины "Кучурганы-Первомайск" начал работу 31 мая.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу.