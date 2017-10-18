Полиция не препятствует митингующим около Рады

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Полиция не препятствует митингующим у Верховной рады и обеспечивают там общественную безопасность, несмотря на информацию о возможных провокациях, заявил начальник Нацполиции Украины Сергей Князев.

В среду вечером очередная потасовка между митингующими и сотрудниками полиции произошла возле здания Верховной рады в Киеве, правоохранители применили слезоточивый газ. Полиция задержала 11 человек, пострадавших нет. В полиции пояснили, что стычка произошла из-за отказа митингующих отдавать украденные накануне у правоохранителей щиты.

"Правоохранители не препятствуют никаким действиям митингующих, но следят, чтобы не было никаких провокаций. Полиция обеспечивает общественную безопасность. Мы имеем четкую информацию о возможных вооруженных провокациях", — приводит его слова сайт МВД Украины.

Глава национальной полиции также призвал не устраивать дополнительные провокации.

"У нас были прецеденты на 24 августа, когда негодяи бросили взрывчатое вещество. Мирным митингом нельзя назвать, когда митингующие выстраиваются в колонну, и противопоставляют себя полицейским", — считает Князев.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений.