Полиция не препятствует митингующим около Рады

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Полиция не препятствует митингующим у Верховной рады и обеспечивают там общественную безопасность, несмотря на информацию о возможных провокациях, заявил начальник Нацполиции Украины Сергей Князев.
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"Правоохранители не препятствуют никаким действиям митингующих, но следят, чтобы не было никаких провокаций. Полиция обеспечивает общественную безопасность. Мы имеем четкую информацию о возможных вооруженных провокациях", — приводит его слова сайт МВД Украины.
Глава национальной полиции также призвал не устраивать дополнительные провокации.
"У нас были прецеденты на 24 августа, когда негодяи бросили взрывчатое вещество. Мирным митингом нельзя назвать, когда митингующие выстраиваются в колонну, и противопоставляют себя полицейским", — считает Князев.
Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений.