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В США настаивают на продолжении сотрудничества с Пакистаном

19:2118.10.2017
(обновлено: 19:33 18.10.2017)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкЗдание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. США настаивают на продолжении сотрудничества с Пакистаном по борьбе с военизированными группировками, сообщили в Белом доме по итогам телефонного разговора вице-президента США Майка Пенса и премьер-министра Пакистана Шахида Хакана Аббаси.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон делает заявление в СМИ в Государственном департаменте в Вашингтоне, США. 4 октября 2017
© AP Photo / Cliff Owen
Тиллерсон: США не уйдут из Афганистана до тех пор, пока там не будет мира
В ходе разговора Пенс поблагодарил Аббаси за помощь правительства Пакистана в освобождении двух граждан США и Канады, которые удерживались боевиками группировки "Сеть Хаккани".

Накануне армия Пакистана сообщила о спасении семьи канадца Джошуа Бойла и американки Кэйтлин Коулман из плена. Пара была похищена боевиками террористической группировки "Сеть Хаккани" в Афганистане в 2012 году, где они занимались пешим туризмом. За время нахождения в плену у них родились три ребенка. По данным Исламабада, пакистанские силовики провели операцию, получив от американских спецслужб информацию, что пленников 11 октября перевезли в Пакистан.

Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне. 13 октября 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп заявил, что Пакистан зауважал США
"Вице-президент Пенс подчеркнул, что эти усилия являются важным развитием поддержки Пакистаном американской стратегии борьбы против терроризма в этом регионе, но и подчеркнул, что это сотрудничество против военизированных группировок должно быть продолжено", — говорится в комментарии Белого дома, поступившем в РИА Новости.

Ранее в сентябре в Нью-Йорке премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом на фоне кризиса в отношениях двух стран после критики в адрес Исламабада со стороны американского президента Дональда Трампа. Это было первой встречей на столь высоком уровне для двух стран после прихода к власти в США Дональда Трампа и со сменой премьера в Пакистане в августе. После этого Вашингтон с визитом посетил глава МИД Пакистана Хавадж Мухаммад Асиф.

Исламабад, Пакистан. Архивное фото
© AP Photo / Anjum Naveed
Пакистан призвал США не возлагать на него вину за ситуацию в Афганистане
Асиф призывал Вашингтон прекратить возлагать на Исламабад всю вину за ситуацию в Афганистане и предлагал начать конструктивное сотрудничество для урегулирования конфликта.

В августе Трамп объявил новую стратегию в Афганистане. В ходе выступления он пригрозил Исламабаду, что он может "многое потерять", если продолжит "укрывать террористов" на своей территории. После этого Пакистан приостановил обмен контактами на высоком уровне, заявив, что подготовит ответ на новую политику США.

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