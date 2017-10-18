Украинские полицейские рассказали, из-за чего произошла потасовка у Рады

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Потасовка с митингующими у здания Верховной рады Украины произошла при попытке силовиков вернуть защитные щиты, отобранные активистами во вторник, сообщил в среду начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Вечером в среду между митингующими и силовиками произошла потасовка, которая длилась несколько минут. Силовики применили слезоточивый газ, были задержаны 11 человек.

"Меньше часа назад произошли некоторые стычки между протестующими и полицией. Причиной стало то, что вчера часть митингующих похитила специальные средства Нацгвардии — щиты, около 80 штук, разбит служебный автобус. Со вчерашнего дня до сегодняшнего момента с ними велись переговоры с требованием вернуть это имущество, начато уголовное производство по статье "групповая кража", — заявил Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, активисты вечером планировали использовать щиты во время перемещения по центру столицы. Возвращать щиты они отказались, в связи с чем полиция отобрала их силой, а тех, кто сопротивлялся, — задержали.

"К вечеру митингующие выстроились в колонну со щитами, пытаясь пройти к центральной части Киева к административным зданиям. Я не понимаю, зачем в Киеве, мирном европейском городе, ходить строем со щитами и таким образом провоцировать и создавать картинку. На требование полиции вернуть щиты и не нарушать порядок был получен отрицательный ответ, и полиция прибегла к мерам, чтобы предупредить провокации и изъяла ранее похищенные специальные средства Нацгвардии", — сказал Крищенко.

На задержанных составляются административные протоколы, отметил он. Ситуация на месте проведения митинга возле Рады стабилизировалась. "Лица, у которых были щиты и которые оказывали сопротивление, задержаны, их доставили в Печерское районное отделение, их проверяют на причастность к краже этих щитов, составлены административные протоколы за оказание сопротивления и невыполнение законных требований сотрудника полиции… На данный момент все спокойно, пострадавших со стороны полиции нет, со стороны митингующих также за помощью никто не обращался", — добавил Крищенко.