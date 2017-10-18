Полиция отпустила трех из 11 задержанных в ходе столкновений у Рады в Киеве

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Полиция уже отпустила 3 из 11 задержанных в среду вечером в ходе столкновения митингующих с правоохранителями у Верховной рады, сообщает пресс-служба управления полиции в Киеве в среду вечером.

В среду вечером очередная потасовка между митингующими и сотрудниками полиции произошла возле здания Верховной рады в Киеве, правоохранители применили слезоточивый газ. Полиция задержала 11 человек, пострадавших нет. В полиции пояснили, что стычка произошла из-за отказал митингующих отдавать украденные накануне у правоохранителей щиты.

"Когда колонна во главе с людьми с похищенными у правоохранителей щитами в руках выстроилась, чтобы идти под другие административные здания, правоохранители в очередной раз призвали митингующих вернуть средства защиты. Однако получили отказ, в результате чего возникла потасовка и толкотня. В результате инцидента полицейские доставили в участок 11 активных участников. После установления их анкетных данных трех лиц уже отпустили", — говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что конфликт возник после того, как правоохранители вернули себе часть щитов, похищенных накануне митингующими у военнослужащих Национальной гвардии.

Правоохранители призывают организаторов и участников акции отдать амуницию правоохранителей и высказывать свою позицию цивилизованным способом, не устраивать провокаций.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений.