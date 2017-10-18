Небензя заявил об опасности "тупика в палестино-израильском урегулировании"

ООН, 18 окт — РИА Новости. Тупик в урегулировании палестино-израильского конфликта создает взрывоопасный потенциал, который способен сдетонировать в любой момент, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке в среду, Небензя заявил, что "турбулентные события на Ближнем Востоке и Севере Африки, новые вызовы и угрозы не должны заслонять приоритетность решения проблемы Палестины, которая является фундаментальной для долговременной нормализации обстановки в регионе".

"Сложившийся статус-кво не может быть надежен и долговечен. В отсутствие мирного процесса и политического горизонта в регионе накапливается дополнительный взрывоопасный потенциал, который способен сдетонировать в любую минуту", — сказал российский постпред.

"Убеждены, что нет альтернативы формуле урегулирования в результате прямых переговоров, которая приведет к созданию независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", — подчеркнул Небензя.

Израиль и Палестина прервали мирный диалог в 2014 году. Неоднократные попытки международных посредников вернуть их за стол переговоров пока не имеют успеха. Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами.