Генсек пешмерги рассчитывает на помощь из-за рубежа в решении кризиса

БАГДАД, 18 окт — РИА Новости. Инициатива зарубежной стороны может стать единственным решением конфликта вокруг Иракского Курдистана, заявил РИА Новости генсек курдских вооруженных формирований пешмерга Джаббар Явар.

По словам генсека, решения требуют сразу два конфликта — между курдской автономией и Багдадом, а также внутри Курдистана после того, как власти региона обвинили в предательстве членов партии Патриотического союза Курдистана в провинции Киркук. По его словам, обвинения привели к "охлаждению политических отношений" внутри Курдистана.

"Должна быть международная инициатива, я не представляю, что будет инициатива внутри (Курдистана — ред,) или иракская, должно быть международное вмешательство в (разногласия — ред.) внутри региона, а также между регионом и правительством Ирака", — заявил Явар.

По его словам, пока что международное сообщество никак себя не проявило в этом вопросе.

"Нет никакой роли у международной коалиции в этих действиях, даже посреднической, ни у коалиции, ни у стран, которые имеют консульства в Эрбиле, ни у ООН", — заявил генсек пешмерга.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября, на котором за отделение от Ирака проголосовали около 93% курдов. Иракские власти в октябре провели операцию по восстановлению контроля над Киркуком.