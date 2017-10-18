Генпрокурор США пока не давал показания по "российскому вмешательству"

ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Глава министерства юстиции Джефф Сешнс сообщил, что пока не давал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, назначенному для расследования вменяемого России вмешательства в выборы в США и связей президента США Дональда Трампа с Москвой, об этом он заявил в среду на слушаниях в юридическом комитете сената конгресса США.

"Нет", — сказал Сешнс, отвечая на вопрос сенатора, давал ли он показания или получал запрос о даче показаний спецпрокурору.

Перед тем как ответить, генпрокурор выразил сомнения в том, что он может давать на слушаниях в сенате такую информацию, и изначально рекомендовал обратиться в офис генпрокурора.

Генпрокурор Джефф Сешнс ранее взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о его встрече с российским послом Сергеем Кисляком в бытность Сешнса сенатором. Трамп выражал свое разочарование самоотводом генпрокурора от расследования, которое президент считает политически мотивированным.

Расследование предполагаемых связей президента Дональда Трампа и его окружения с Россией, которые категорически опровергли как в Кремле, так и в Белом доме, возглавил спецпрокурор Роберт Мюллер.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.