Генпрокурор США пока не давал показания по "российскому вмешательству"

ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Глава министерства юстиции Джефф Сешнс сообщил, что пока не давал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, назначенному для расследования вменяемого России вмешательства в выборы в США и связей президента США Дональда Трампа с Москвой, об этом он заявил в среду на слушаниях в юридическом комитете сената конгресса США.
Перед тем как ответить, генпрокурор выразил сомнения в том, что он может давать на слушаниях в сенате такую информацию, и изначально рекомендовал обратиться в офис генпрокурора.
Генпрокурор Джефф Сешнс ранее взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о его встрече с российским послом Сергеем Кисляком в бытность Сешнса сенатором. Трамп выражал свое разочарование самоотводом генпрокурора от расследования, которое президент считает политически мотивированным.
Расследование предполагаемых связей президента Дональда Трампа и его окружения с Россией, которые категорически опровергли как в Кремле, так и в Белом доме, возглавил спецпрокурор Роберт Мюллер.