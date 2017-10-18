Грызлов назвал продление закона о статусе Донбасса полумерой

МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Постпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов назвал полумерой продление Верховной радой Украины закона о статусе Донбасса.

"На сегодняшний день особый статус местного самоуправления для отдельных районов Донецкой и Луганской областей продлен лишь на год. Понятно, что это лучше, чем ничего. Напомню, согласно минским договоренностям, одобренным резолюцией ООН, закон об особом статусе Донбасса должен содержать положение о вступлении его в силу на постоянной основе после выборов на территории ДНР и ЛНР. Однако ничего подобного в новом украинском законодательстве нет. Тем не менее, эта полумера позволила сохранить Киев в минском процессе и продолжить диалог, направленный на политическое, мирное урегулированию конфликта", — прокомментировал Грызлов переговоры, прошедшие в среду в Минске.

Закон, которым предлагается на год продлить особый статус Донбасса, вступил в силу 10 октября. Документ был принят Верховной радой в скорректированной президентом редакции. В законе уточняется, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

Представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Ольга Айвазовская позже выразила мнение, что решение продлить особый статус региона было правильным, однако закон не будет действовать.