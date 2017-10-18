В Киеве после столкновений около Рады задержали одиннадцать человек

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Правоохранители задержали 11 человек после столкновений на акции протеста возле здания Верховной рады в Киеве, информации о потерпевших в результате столкновений пока нет, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Печерского районного управления полиции украинской столицы.
"Сейчас есть информация, что есть задержанные, 11 человек. Их доставили в Печерское районное управление полиции Киева", — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе не уточнили, какое правонарушение инкриминируется задержанным.
По данным полиции, "информации о потерпевших в результате столкновения пока нет".
При этом в полиции сообщили, что временное ограничение доступа, в том числе для журналистов, на территорию палаточного городка возле Рады направлено на обеспечение безопасности граждан.