В Киеве после столкновений около Рады задержали одиннадцать человек

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Правоохранители задержали 11 человек после столкновений на акции протеста возле здания Верховной рады в Киеве, информации о потерпевших в результате столкновений пока нет, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Печерского районного управления полиции украинской столицы.

Очередная потасовка между митингующими и сотрудниками полиции произошла около 17.20 мск возле здания Верховной рады. По данным агентства УНИАН, полиция якобы пыталась штурмовать палаточный городок, который разбит на проезжей части на прилегающей к парламенту территории Мариинского парка.

"Сейчас есть информация, что есть задержанные, 11 человек. Их доставили в Печерское районное управление полиции Киева", — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе не уточнили, какое правонарушение инкриминируется задержанным.

По данным полиции, "информации о потерпевших в результате столкновения пока нет".

При этом в полиции сообщили, что временное ограничение доступа, в том числе для журналистов, на территорию палаточного городка возле Рады направлено на обеспечение безопасности граждан.