Украинские военные заявили об эскалации в Донбассе

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Украинские военные заявляют об эскалации ситуации в Донбассе в среду, в результате обстрелов один военный был ранен, говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в среду вечером в Facebook.

"Как и предыдущие дни наиболее горячо было на Донецком направлении, где зафиксированы 18 обстрелов из 22 вооруженных провокаций с начала суток", — говорится в сообщении пресс-центра.

Сообщается, что в результате одного из противостояний получил ранение один украинский военный.