Грызлов рассказал о срыве Киевом разведения сил в Станице Луганской

МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Киев не выполняет обязательства по разведению сил в Станице Луганской, заявил журналистам постпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

"В частности, мы обсудили вопрос о разведении сил и средств на определённых участках, в том числе на участке в районе Станицы Луганской, решение о котором неоднократно срывалось украинской стороной; представители Донбасса поставили вопрос о невыполненных украинской стороной обязательствах по публикации приказов о дисциплинарной ответственности за нарушение режима прекращения огня", — прокомментировал Грызлов переговоры в Минске в среду.