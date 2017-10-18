Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в на Ближнем Востоке

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в среду с послом Саудовской Аравии в Москве Абдуррахманом Ар-Расси ситуацию в ближневосточном регионе, говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным аспектам складывающейся ситуации в ближневосточном регионе. Был также обсужден ряд практических задач реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося 4-8 октября сего года государственного визита в Российскую Федерацию короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда", — говорится в документе.