Полицейские подтвердили, что применили слезоточивый газ возле Рады

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил применение слезоточивого газа правоохранителями при столкновении с митингующими у Рады и заверил, что это было в рамках закона.

Ранее СМИ сообщили, что очередная потасовка между митингующими и сотрудниками полиции произошла около 17.20 мск возле здания Верховной рады в Киеве, правоохранители применили слезоточивый газ. Вместе с тем ряд СМИ сообщали, что газ распылили неизвестные. По данным агентства УНИАН, полиция якобы пыталась штурмовать палаточный городок, который разбит на проезжей части на прилегающей к парламенту территории Мариинского парка.

"В ходе столкновения одним или двумя полицейскими было согласно законодательству, учитывая опыт, применено специальное средство — слезоточивый газ, но это были единичные случаи, это не массово, и это был газовый баллончик", — заявил Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".