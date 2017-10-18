США обсудят в ООН вопрос о притеснениях народности рохинджа в Мьянме

ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Соединенные Штаты поднимут вопрос о притеснениях народа рохинджа в Мьянме, и если информация от правозащитников подтвердится, то силы правопорядка страны "ответят за это", заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Центре стратегических инициатив в Вашингтоне.

"Мы обсудим этот вопрос с ООН", — сказал он, добавив, что США считают лидеров Мьянмы ответственными за произошедшее.

"Мир не может стоять праздно и наблюдать за злодеяниями ", — сказал Тиллерсон. По его словам, если вина властей Мьянмы будет доказана, то ответственные должны понести наказание.

По данным правозащитников, после атаки 25 августа представители сил безопасности Мьянмы окружили деревни рохинджа в северной части штата Ракхайн, а когда женщины, мужчины и дети рохинджа покинули дома, солдаты и полицейские открыли огонь и убили или серьезно ранили сотни людей.

Как отмечают правозащитники, эта информация основана на "показаниях более чем 120 мужчин и женщин рохинджа, которые бежали в Бангладеш за последние недели, а также 30 интервью с медиками, журналистами, соцработниками и официальными лицами Бангладеш".

Ситуация в штате Ракхайн на западе Мьянмы, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. Сообщалось, что в Бангладеш число беженцев рохинджа из Мьянмы превысило 582 тысячи человек.