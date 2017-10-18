Киев не принимает мер для поддержания перемирия в Донбассе, заявили в ЛНР

ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Киев не предпринимает дополнительных мер для поддержания режима прекращения огня на востоке Украины, заявили в среду в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня в Донбассе.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь. Очередное заседание контактной группы по Донбассу прошло в Минске в среду.

"Представители ДНР (на заседании подгруппы по безопасности в Минске) акцентировали внимание на регулярных нарушениях украинской стороной действующего "школьного перемирия", а также озвучили данные по всем пострадавшим мирным жителям с момента объявления перемирия с требованием к украинской стороне предоставить разбирательства по каждому из них в СММ ОБСЕ", — сказали журналистам в представительстве ДНР в СЦКК.

В представительстве напомнили, что ранее стороны согласовали дополнительные меры реагирования на нарушения режима прекращения огня. Среди них — публикация приказов о соблюдении перемирия подразделениями, проведение расследований по нарушениям "режима тишины", дисциплинарные меры и публичное осуждение нарушителей.

"Со стороны ДНР все эти договоренности были выполнены. Украинская сторона до сих пор не выполнила ни одного пункта дополнительных механизмов для поддержания режима прекращения огня в рамках "школьного перемирия". Все нарушения, которые были зафиксированы СММ ОБСЕ, остались без расследования украинской стороной", — добавили в СЦКК.