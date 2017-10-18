Киев не представил позицию по изменениям закона о Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 18 окт — РИА Новости. Представители Киева отказались в среду на заседании подгруппы по политическим вопросам в Минске представить свою позицию по изменениям закона об особом статусе Донбасса в рамках "формулы Штайнмайера", заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной ЛНР в подгруппе Родион Мирошник.

Закон, которым предлагается на год продлить особый статус Донбасса, вступил в силу 10 октября. Документ был принят Верховной радой в скорректированной президентом редакции. В законе уточняется, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. Представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Ольга Айвазовская позже выразила мнение, что решение продлить особый статус региона было правильным, однако закон не будет действовать.

"Принятие продления еще на год действия закона об особом статусе не привело к активизации работы над изменениями к этому закону и механизмом его вступления в силу. Представители Киева отказываются предоставить свою позицию по изменениям закона об особом статусе в рамках "формулы Штайнмайера", а также пересмотру других положений, противоречащим минским соглашениям", — рассказал Мирошник.

По его словам, основные статьи закона остаются заблокированными, "а вновь принятый закон добавляет дополнительные условия для вступления в силу "особого статуса", что не соответствует минским соглашениям". Мирошник подчеркнул, что в пункте 10 закона сохраняется норма о проведении выборов в Донбассе 7 декабря 2014 года.

"И это совершенно не смущает ни представителей Киева, ни парламентариев…", — подытожил собеседник агентства.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.