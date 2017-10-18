Возле Рады силовики оцепили палаточный городок и никого не пропускают

КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Силовики оцепили палаточный городок возле Верховной рады Украины и не пропускают никого, в том числе журналистов, однако выйти из оцепления можно, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее депутат от фракции "Самопомощь" Егор Соболев заявил, что силовики "напали" на палаточный городок, который разбили митингующие у Верховной рады в Киеве.

Полицейские и бойцы Нацгвардии, большинство из которых при полном обмундировании, выставили кордоны на центральных улицах Грушевского, Шелковичной, Липской, а также в Мариинском парке и не пропускают никого к палаточному городку, в том числе журналистов.

За живым оцеплением силовиков стоят полицейские грузовые и пассажирские автомобили, которые преграждают проход и проезд, а также заборы из сетки. Правоохранители не объясняют причин, почему никого не пропускают. При этом выйти из оцепления могут все желающие. Возле кордонов собрались группы примерно по десять человек, которые стоят и интересуются, почему перекрыт проход. Кроме того, стоят несколько автомобилей скорой помощи и пожарных. Конфликта с полицией у граждан не возникает.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

Ранее митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений.