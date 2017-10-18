В ДНР призвали ОБСЕ обратить внимание на условия содержания СБУ пленных

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ обратить внимание на условия содержания задержанных Службой безопасности Украины, сообщила в четверг пресс-секретарь Пушилина Виктория Талакина.

"Пушилин призвал СММ ОБСЕ обратить пристальное внимание на условия содержания заключенных, а также на физическое и психологическое воздействие, применяемое к пленным. Особенного участия полпред ждет в судьбе Дарьи Мастикашевой, которая в понедельник, 16 октября, начала голодовку в знак протеста против нарушения ее прав и нечеловеческого обращения", — говорится в сообщении на странице Талакиной в Facebook.

Как подчеркнула Талакина, после неоднократного упоминания неправомерности действий украинских силовиков в отношении Мастикашевой, обвиняемой украинскими властями в госизмене, МВД Украины возбудило уголовное дело по факту ее похищения и пыток. Талакина отмечает, что дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, а обвинения с Дарьи не были сняты до сих пор, что фактически означает признание украинскими силовиками совершенных преступлений.

Ранее гражданская жена россиянина Сергея Соколова, украинка Дарья Мастикашева, была задержана Службой безопасности Украины в городе Днепр. Ей были предъявлены подозрения по статьям "измена родине" и "незаконное приобретение боеприпасов", сообщил ее адвокат Игорь Колесников.

Однако Соколов утверждает, что это месть Киева за его деятельность: он работает в информационном центре "Аналитика и безопасность", в том числе занимается журналистскими расследованиями происходящих на Украине событий. В частности, центр расследовал авиакатастрофу рейса MH17 в Донбассе в 2014 году и пришел к выводу: самолет не был сбит, причиной ЧП стал взрыв на борту. Руководитель центра Руслан Мильченко заявил, что эта версия "очень мешала властям Украины", центр получал угрозы от СБУ.