Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. Архивное фото

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. Архивное фото

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Власти Иракского Курдистана приостановили подготовку к всеобщим выборам за две недели до голосования, сообщает телеканал Rudaw со ссылкой на избирком.

Было принято "решение приостановить всю подготовку к выборам 1 ноября 2017 года из-за отсутствия кандидатов в должное время и текущих событий", приводит телеканал заявление совета высшей независимой комиссии по выборам и референдуму.

Решение по этому вопросу должен принять парламент Курдистана.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, чей статус закреплен в конституции страны. 25 сентября состоялся референдум о независимости автономии, "за" проголосовали 92,7% избирателей (2,86 миллиона человек). Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Предыдущие парламентские выборы в регионе проводились в 2013 году. Президентские выборы в регионе проводились последний раз в 2009 году. Срок президентских полномочий Масуда Барзани истек в 2013 году и продлевался дважды: парламентом и судом. Ранее Барзани заявлял, что не будет баллотироваться на новый срок.