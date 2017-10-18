Главы России и Хорватии обсудили Сирию

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 окт — РИА Новости. Президенты России и Хорватии при обсуждении ситуации в Сирии высказали надежду на сохранение позитивной динамики в борьбе с террористам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обменялись мнениями, выразили обеспокоенность, выразили надежду на то, что такая пока еще хрупкая, но позитивная динамика по стабилизации ситуации и освобождения большей части страны от террористов ИГИЛ (запрещена в РФ и ряде стран), что эта динамика будет сохраняться", — сказал Песков.