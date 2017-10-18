Депутат заявил, что силовики "напали" на палаточный лагерь у Рады

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Силовики "напали" на палаточный городок, который разбили митингующие у Верховной рады Украины в Киеве, заявил депутат от фракции "Самопомощь" Егор Соболев.

"Спецназовцы напали на наш лагерь под парламентом. Травят газом, бьют ногами по коленям, пытаются вытеснить людей. Руководители прячутся за спинами, не объясняя, кто отдал такой приказ и на основании каких законов они действуют", — написал Соболев в Facebook.

Ранее СМИ сообщили, что между митингующими и правоохранителями произошла потасовка, в которой силовики применили слезоточивый газ. Согласно опубликованному в открытом доступе видео, инцидент длился несколько минут.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

Ранее митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошли несколько столкновений. По данным полиции, пострадали четыре человека, в том числе силовики.