В Киеве полиция применила слезоточивый газ против митингующих у Рады

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Потасовка между митингующими и сотрудниками полиции произошла возле здания Верховной рады в Киеве, правоохранители применили слезоточивый газ, передает информационное агентство УНИАН.

По данным агентства, полиция якобы пыталась штурмовать палаточный городок, который разбит на проезжей части на прилегающей к парламенту территории Мариинского парка. Инцидент произошел около 17.20 мск.

"Спецназовцы начали наступление на палатки на улице Грушевского со стороны угла улицы Шелковичной и Грушевского. Правоохранители подбежали к первым палаткам, но активисты начали отбиваться. Силовики начали применять слезоточивый газ, среди пострадавших оказался народный депутат Украины от "Самопомощи" Егор Соболев", — говорится в сообщении агентства.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

Ранее митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошли несколько столкновений. По данным полиции, пострадали четыре человека, в том числе силовики.