Тело погибшей в Доминикане россиянки пока не отправили на родину

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Тело погибшей на прошлой неделе в Доминиканской республике россиянки пока еще не отправлено на родину, вопрос о репатриации решается с представителями авиакомпаний, сказал РИА Новости руководитель отдела российского посольства в Венесуэле, находящегося в Доминиканской республике, Зураб Перадзе.

Туристка из РФ Наталья Бородина погибла, высунувшись из окна движущегося автомобиля на трассе в сторону аэропорта Пунта-Каны. В момент происшествия на девушке практически не было одежды. Инцидент сняла на видео гражданка Украины Иванна Бойрачук, также находившаяся в машине. Бойрачук после этого была задержана местной полицией, впоследствии ее признали невиновной в гибели подруги.

В страховой компании "АльфаСтрахование" РИА Новости сообщали, что погибшая была застрахована у них на сумму 50 тысяч евро. По словам представителя "АльфаСтрахования", в рамках полиса компания репатриирует тело, но для этого нужен пакет документов, включая свидетельство о смерти.

"Пока не могу сказать (когда будет отправлено тело на родину). Сейчас страховая компания договаривается с авиалиниями о том, кто за это возьмется. Что касается документов, то они готовы для легализации и дальнейшего использования. Сегодня документы будут переданы представителям похоронного бюро, которое всю эту документацию отправит вместе с телом", — сказал Перадзе.

По словам российского дипломата, родственники решили не кремировать тело погибшей.