ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт – РИА Новости. Истребитель новейшего, пятого поколения F-35, недавно поступивший на вооружение ВВС Израиля, получил повреждения, столкнувшись в воздухе с двумя птицами, и находится на ремонте, сообщили военные.
"При подготовке F-35 к посадке в штатном режиме… были обнаружены мелкие повреждения после столкновения двух птиц с самолетом", — сообщили военные, добавив, что истребитель американского производства совершал тренировочный полет.
"Самолет благополучно приземлился на базе и был направлен на техническое обслуживание, как это обычно бывает в подобного рода ситуациях. Самолет вернется в строй в ближайшие несколько дней", — говорится в сообщении.
В понедельник ВВС Израиля разбомбили к востоку от Дамаска батарею ПВО в ответ на обстрел авиагруппы, выполнявшей разведывательное задание в воздушном пространстве Ливана. Все самолеты благополучно вернулись на свои базы, сообщили военные. Позднее государственная радиостанция "Кан-Бет" рассказала, что принципиальное решение об уничтожении сирийской батареи "Рамадан", вооруженной советскими зенитно-ракетными комплексами С-200, израильское командование приняло еще пять недель назад, когда та проявила себя, в очередной раз открыв огонь по самолетам еврейского государства.