В США не исключили роста террористической угрозы после уничтожения ИГ*

ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. США не исключают роста террористической угрозы после победы над группировкой "Исламское государство"*, заявил глава министерства юстиции Джефф Сешнс в среду на слушаниях в юридическом комитете сената конгресса США.
Во вторник возглавляемая США коалиция сообщила, что от ИГ* освобождено около 90% сирийского города Ракка, еще около сотни боевиков пока остаются в отдельных районах города, который ранее считался неофициальной столицей группировки.
По словам спецпредставителя президента США в коалиции по борьбе с ИГ* Бретта Макгерка, коалиция уже приготовила гуманитарную помощь жителям города и готова помогать местным силам обезвреживать взрывные устройства, оставленные ИГ*.
*Террористическая группировка, запрещенная в России