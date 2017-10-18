В США не исключили роста террористической угрозы после уничтожения ИГ*

ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. США не исключают роста террористической угрозы после победы над группировкой "Исламское государство"*, заявил глава министерства юстиции Джефф Сешнс в среду на слушаниях в юридическом комитете сената конгресса США.

"Министерство юстиции сфокусировано на решительной борьбе с угрозой терроризма, которая стоит перед нами. Они (террористы) реальны, и военные говорят нам о том, что после победы над ИГ* они ожидают не снижения, но может даже роста (террористических) атак", — сказал Сешнс.

Во вторник возглавляемая США коалиция сообщила, что от ИГ* освобождено около 90% сирийского города Ракка, еще около сотни боевиков пока остаются в отдельных районах города, который ранее считался неофициальной столицей группировки.

В то же время "Сирийские демократические силы", которые проводили операцию по освобождению Ракки при помощи коалиции, уже заявили об успешном завершении боевых действий и разгроме террористов.

По словам спецпредставителя президента США в коалиции по борьбе с ИГ* Бретта Макгерка, коалиция уже приготовила гуманитарную помощь жителям города и готова помогать местным силам обезвреживать взрывные устройства, оставленные ИГ*.

*Террористическая группировка, запрещенная в России