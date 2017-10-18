В Раде порекомендовали проверить законопроекты об отмене неприкосновенности

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Профильный комитет Верховной рады Украины по вопросам правосудия рекомендовал парламенту отправить законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд (КС), сообщил первый замглавы комитета, депутат от фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

Принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности является одним из требований участников митинга у Рады. На данный момент в парламенте зарегистрировано два законопроекта — депутатский и президентский. Ожидается, что оба документа депутаты рассмотрят на заседании в четверг.

"Комитет по вопросам правовой политики и правосудия приступил к рассмотрению законопроектов о снятии неприкосновенности. Принято решение: депутатский законопроект рекомендовать парламенту направить в КС, президентский — тоже направить в КС. За это еще завтра Рада должна проголосовать", — написал Емец на своей странице в Facebook в среду.

Президент Украины Петр Порошенко в своем законопроекте предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутаты с 1 января 2020 года не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету. Депутатский проект закона об отмене неприкосновенности предусматривает отмену депутатского иммунитета с момента вступления закона в силу.

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.