Отделение Банка Франции, которое поджег Павленский, возобновило работу

ПАРИЖ, 18 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Отделение Центробанка Франции (Banque de France) на площади Бастилии в Париже, которое было закрыто в понедельник после поджога, устроенного российским художником-акционистом Петром Павленским, снова открыто для клиентов, передает корреспондент РИА Новости.

Два больших окна, слева и справа от входа, заколочены фанерой, светлый камень стен покрыт копотью — больше о недавнем инциденте не напоминает ничего.

Сотрудники банка, выходящие на улицу, говорят о пожаре с легким недоумением.

"Российский, скажем так, художник ночью полил здание горючей жидкостью и поджег. Видите, окна испорчены теперь. Странная акция, на мой взгляд. Если честно, это все не очень похоже на искусство", — в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал один из сотрудников.

Говоря о возможных мотивах Павленского, сотрудник банка вспоминает заявление самого художника. В распространенном послании Павленского говорится, что он хотел напомнить французам и всему миру о Великой французской революции и борьбе за свободу.

"Мы с вами сейчас находимся на площади Бастилии, это, буквально, колыбель Французской Революции. И он, как мы узнали, хотел выступить против банковской системы, которая поддерживает государство. Вот, видите, выступил", — продолжил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. Полиция подтвердила задержание двух человек, однако их имена не называются в интересах следствия. Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае он получил политическое убежище во Франции. Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.