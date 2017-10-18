Захарченко пообещал подумать об участии в выборах главы ДНР в 2018 году

ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко обещал подумать о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы ДНР в 2018 году.
46.3%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
50.0%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Как подтвердили РИА Новости в пресс-службе Захарченко, "согласно конституции Донецкой народной республики, выборы главы республики и Народного совета запланированы на ноябрь 2018 года".