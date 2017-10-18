Захарченко пообещал подумать об участии в выборах главы ДНР в 2018 году

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (191)

ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко обещал подумать о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы ДНР в 2018 году.

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"Пока рановато об этом говорить. Обещаю подумать, спасибо за доверие", — сказал Захарченко в ответ на предложение одного их членов общественного движения "Донецкая республика" выдвинуть его кандидатуру на выборах главы ДНР в 2018 году.

Как подтвердили РИА Новости в пресс-службе Захарченко, "согласно конституции Донецкой народной республики, выборы главы республики и Народного совета запланированы на ноябрь 2018 года".