Курдский телеканал Rudaw из-за угроз отозвал всех сотрудников из Киркука

Иракские вонные продвигаться к городу Киркук в ходе операции против курдских боевиков. 16 октября 2017

Иракские вонные продвигаться к городу Киркук в ходе операции против курдских боевиков. 16 октября 2017

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Курдский телеканал Rudaw отозвал всех своих сотрудников и журналистов из иракского Киркука из-за поступающих им угроз.

"Rudaw отозвал всех сотрудников и репортеров из Киркука после угроз со стороны ополченцев", — написано в аккаунте телеканала в Twitter

Власти Иракского Курдистана ранее сообщили, что правительственные силы Ирака в ночь на понедельник развернули совместное с шиитским ополчением аль-Хашд аш-Шааби наступление в провинции Киркук. Иракские силовики, не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований, восстановили контроль над городом Киркук, находившимся последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября, на котором за отделение от Ирака проголосовали около 93% курдов.