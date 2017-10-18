Тот, кто сможет вернуть Крым Украине, достоин Нобелевки, считает Земан

ПРАГА, 18 окт — РИА Новости, Александр Куранов. Президент Чехии Милош Земан заявил, что человек, который придумает, как вернуть Крым Украине, будет достоин Нобелевской премии.

Речь об этом шла на встрече Земана с представителями Пльзеньского края и журналистами. Приветствуя главу государства, гетман края Йозеф Бернард заявил, что в регионе высоко оценивают внешнеполитическую деятельность президента, однако многие не согласны с его высказываниями по Крыму в ПАСЕ.

В ответ на это Земан подчеркнул, что "всегда называл эту аннексию противозаконной". Он пояснил, что в ПАСЕ сказал только то, чего не говорил никто из государственных деятелей, хотя это правда: что присоединение Крыма – "это fait accompli, то есть свершившийся факт, а свершившийся факт совсем не означает признание легитимности аннексии".

"Пусть мне кто-нибудь скажет, я буду только рад, — как вернуть Крым Украине? Когда мне кто-нибудь это скажет, я склонюсь перед ним, потому что это будет достойно Нобелевской премии", — сказал Земан.

На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы президент Чехии говорил о том, что воссоединение Крыма с Россией — свершившийся факт, а попытки вернуть полуостров Украине привели бы к войне. Однако, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы можно задуматься о компенсации за Крым — финансовой компенсации или же в форме поставок нефти и газа.

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