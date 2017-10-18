Война в Афганистане будет идти, пока оттуда не уйдут США, уверен эксперт

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Гражданская война в Афганистане будет продолжаться до тех пор, пока оттуда не уйдут американские войска. Такое мнение высказал в среду военный эксперт, экс-глава Объединенного разведывательного управления Пакистана генерал-лейтенант Асад Дуррани на встрече с курсантами и преподавателями Военного университета Министерства обороны России.

"Я осознал, что присутствие американских войск на территории Афганистана является одним из тех факторов, которые обусловливают продолжающуюся гражданскую войну в этой стране. И до тех пор, пока в Афганистане присутствует иностранная сила, война там будет неизбежна, она будет продолжаться", — сказал эксперт.

Он подверг критике политику США в отношении кризисных ситуаций в различных регионах мира, в том числе в Афганистане.

"История полна примеров, когда действия США не способствовали мирному урегулированию той или иной международной проблемы. После событий 11 сентября 2001 года не раз предпринимались попытки урегулирования кризисных ситуаций путем переговоров, однако США всякий раз вмешивались, срывая этот процесс. Один из примеров — события в Ираке", — отметил Дуррани.

По его словам, в продолжающейся с 2001 по 2017 год войне в Афганистане существуют определенные финансовые интересы у всех вовлеченных в войну сторон, включая движение "Талибан".

"Талибан" от войны получает ежегодно 500 миллионов долларов. Стороны конфликта должны договариваться с местными лидерами движения "Талибан" и каждый раз платить дань за то, чтобы на определенных территориях сохранялся мир. Примером служит плата "калыма" "Талибану" для обеспечения прохождения конвоев НАТО", — заявил эксперт.

"До тех пор, — подчеркнул он, — пока в Афганистане есть такая форма финансовой заинтересованности, говорить о мире в этой стране не приходится".