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Президент Молдавии объявил о начале акций за президентскую форму правления

16:3618.10.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фотоПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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КИШИНЕВ, 18 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон объявил о начале общереспубликанских акций в поддержку президентской формы правления, отметив, что она — "единственный шанс на будущее для Молдавии", а его политические оппоненты делают все для ослабления полномочий главы государства.

Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Додон намерен блокировать инициативу, урезающую полномочия президента

Глава государства опубликовал в среду на своей странице в Facebook "Обращение президента Игоря Додона к гражданам в связи с антиконституционными действиями и началом общереспубликанских акций в поддержку президентской формы правления".

"Правящий режим сделал все для уменьшения полномочий главы государства несмотря на то, что, по логике вещей, после возврата к прямым всенародным выборам президента президентские полномочия должны были быть увеличены", — заявил Додон.

Как отметил молдавский лидер, инициативы, представленные им в качестве главы государства и "касающиеся социальной защиты населения, сферы образования, здравоохранения, экономического развития, были заблокированы правящим режимом точно так же, как была заблокирована и инициатива проведения общереспубликанского консультативного референдума 24 сентября 2017 года".

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Для меня и, думаю, для любого из вас совершенно очевидно, какими были бы результаты этого референдума", — написал он.

По его словам, вот уже более 26 лет в Молдавии не прекращались политические эксперименты. "Президентская форма правления – единственный шанс на будущее для Молдавии, и мы должны все вместе воспользоваться этим шансом. Заявляем о начале действий на уровне всего государства с целью поддержки президентской формы правления", — сказал отметил Додон.

Заседание парламента Молдавии. Архивное фото
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
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Противостояние президента с парламентским большинством и правительством обостряется с каждым днем. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует законодательные инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.

Спор разгорелся и на фоне назначения министра обороны Молдавии. Додон дважды отклонил кандидатуру Евгения Стурзы, предложенного премьером Молдавии Павлом Филипом. Во вторник КС постановил, что "отказ президента исполнять конституционные обязательства представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности" и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьером. По каждому случаю КС выносит решение отдельно.

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