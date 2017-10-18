Вердикт по делу Младича огласят 22 ноября

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Решение суда по делу экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича будет оглашено 22 ноября, говорится в сообщении Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ).

"Оглашение решения по этому делу пройдет в среду, 22 ноября в 10.00 в зале трибунала номер 1", — говорится в заявлении председательствующего судьи по делу.

Процесс по делу Младича, которого МТБЮ обвиняет в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов, начался 16 мая 2012 года. Во время конфликта генерал Младич командовал армией Республики Сербской. Он 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. Приговор суда ожидается в ноябре 2017 года.