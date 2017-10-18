Китай профинансирует строительство линии метро в Киеве

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Инвесторы из Китая предоставят Украине кредит на строительство новой линии метро в Киеве, которая соединит крупный спальный район Троещина с центральной частью города, общая стоимость проекта составляет 2 миллиарда долларов, китайская сторона профинансирует 85% от этой суммы, сообщил первый вице-премьер Украины, глава Минэкономразвития Степан Кубив.

Власти Киева рассматривают возможность строительства метро на Троещину еще с середины 1970-х годов, однако проект до сих пор не реализован из-за его дороговизны.

"Восемнадцать километров, 13 станций, четвертая ветка. Говорил сегодня о строительстве ветки киевского метро с Троещины до аэропорта "Киев" ("Жуляны") с китайскими инвесторами. Предварительная стоимость проекта — 2 миллиарда долларов, 85% из них будет обеспечивать китайская сторона (кредит 20 лет под 2% годовых), 15% проекта профинансируют из средств Киевской городской государственной администрации", — написал Кубив в среду в Facebook.

По его словам, план строительства предусматривает, что новая ветка метро соединит отдаленный район Троещина с остальной частью города, а также позволит добираться на подземном транспорте из любой точки украинской столицы к аэропорту "Киев". Аэропорт "Киев" находится в черте города, подъезд к нему бывает затруднен из-за частых заторов в этом районе.

Кубив сообщил, что в ближайшее время начнет работу группа, в которую войдут представители международной группы Pacific Construction, Минэкономразвития Украины, государственного инновационного финансово-кредитного учреждения и киевского метрополитена, которые составят текст окончательного соглашения. После подписания документа начнется строительство.