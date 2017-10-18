Секс за ланч: журналисты рассказали о детской проституции в Кении

Каждая третья несовершеннолетняя девушка в прибрежных районах Кении занимается проституцией. Многие из них попадают в этот "бизнес" уже в восемь-девять лет.

Источник: Russia Today

Официально в Кении проституция запрещена, но уже несколько лет страна держит пальму первенства среди наиболее популярных мест для секс-туризма в мире. Говоря рыночными терминами, предложение здесь в разы превышает спрос, что неминуемо сказывается на заработке "ночных бабочек".

© Скриншот с видео RT Линда © Скриншот с видео RT Линда

Линде 14 лет, она родилась в трущобах Киберы — крупного района кенийской столицы Найроби. Как и многие малолетние проститутки, девушка начала свой путь в секс-индустрии именно в Кибере. "Мачеха избивала меня, не кормила, выгоняла из дома, — рассказывает она. — Поэтому мне пришлось уехать". После смерти отца она переехала жить к подруге.

В беседе с корреспондентом RT Линда рассказала, что за свои услуги берет с клиента тысячу кенийских шиллингов (примерно 10 долларов). Но, по словам социального работника в Кибере Ахмеда, иногда от местных клиентов девушки получают вместо оплаты просто еду. Самый дорогой ланч здесь стоит около трех долларов. "Можно даже просто предложить место для ночлега, — утверждает Ахмед. — Девушки здесь продают свои тела, чтобы жить".

В Найроби работают гуманитарные фонды, которые должны заниматься социальной защитой бедных слоев населения. Собирая ужасающие документы, фото и видео о жизни местных девушек, сотрудники этих фондов получают деньги за рубежом, но потом, по словам Ахмеда, ничего не делают.

У пятнадцатилетней Мишель нет возможности заработать легально — по закону несовершеннолетним в Кении запрещено устраиваться на работу. Она вынуждена подрабатывать проституткой: "Я не сплю с кем попало, мне нужно сперва поговорить с человеком и узнать его. Если мой рассудок говорит: "Не иди", — я отказываюсь, — рассказывает Мишель. — Стоять и предлагать себя на улице очень рискованно. Даже взрослые конкурентки могут меня избить".

© Скриншот с видео RT Мишель © Скриншот с видео RT Мишель

В 12 лет у нее появился первый ребенок, через два года — второй. Вскоре пришлось бросить учебу в школе — денег на книги, школьную форму и еду не хватало. Сейчас Мишель пытается обеспечить еще и сестру, у которой тоже есть дети. За аренду хижины, в которой они все вместе живут, приходится платить по 15 долларов в месяц.

Мишель рассказывает, что число вынужденных заниматься проституцией подростков постоянно растет: "Я начала выходить в город в прошлом году. С тех пор я вижу все больше и больше молодых девчонок, которые этим занимаются. Мы рискуем жизнью, но нам все равно".

© Скриншот с видео RT Кадр из фильма RT "Детство на продажу" © Скриншот с видео RT Кадр из фильма RT "Детство на продажу"

Однако цены на подобные услуги не везде настолько низкие, как в Кибере. У самых дорогих проституток в Момбасе ценник начинается от 100 долларов в час. Именно сюда приезжают туристы, чтобы отдохнуть в компании кенийских девушек, готовых переспать с ними за деньги. В зависимости от сезона, эта сумма может увеличиваться.

В провинции некоммерческие организации работают более активно, чем в столице. По их данным, только в небольшом городе Бомболулу примерно 80% детей подверглись сексуальному насилию. Координатор программы одной из таких организаций Чаро Янгай уверен, что корень проблемы кроется в нищете: "Родителям наплевать на детей. Они не смотрят за ними, и дети уходят, чтобы где-то раздобыть еду. За несколько минут секса с девочкой достаточно заплатить полдоллара. Те, кто работает с вечера до утра, могут получить максимум 15 долларов. Представляете, сколько людей они обслуживают в день?"

© Скриншот с видео RT Кадр из фильма RT "Детство на продажу" © Скриншот с видео RT Кадр из фильма RT "Детство на продажу"

Когда 14-летняя Тенге идет на работу, ей приходится оставлять грудного ребенка одного. Она живет с подругами, которые тоже вынуждены торговать собой, а потому не могут присмотреть за малышом. Чтобы сын не плакал, она дает ему таблетки, от которых он засыпает.

Если сейчас рынок секс-услуг в Кении перегружен, то раньше, по словам бывшей проститутки Еунисе Яримбо, работниц этой сферы было значительно меньше. Она гордится, что ей удалось скопить пять тысяч долларов на счете в банке. На эти деньги она сумела купить землю и построить дом. "Я счастлива, потому что думала головой", — говорит она.

© Скриншот с видео RT Кадр из фильма RT "Детство на продажу" © Скриншот с видео RT Кадр из фильма RT "Детство на продажу"

По данным Всемирного банка, за чертой бедности в Кении проживают 46% населения. При этом рождаемость в четыре раза превышает смертность. У некоторых женщин здесь по 10-12 детей. UNAIDS сообщает, что в 2016 году число ВИЧ-инфицированных в Кении составило около 1,6 миллиона человек. Ежегодно вирусом иммунодефицита человека здесь заражаются около 60 тысяч человек. От СПИДа в 2016 году умерли 36 тысяч кенийцев.