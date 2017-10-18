РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Секс за ланч: журналисты рассказали о детской проституции в Кении

16:4918.10.2017
(обновлено: 17:06 18.10.2017)
016139
© Скриншот с видео RTКадзо МнагандаКадзо Мнаганда
© Скриншот с видео RT

Каждая третья несовершеннолетняя девушка в прибрежных районах Кении занимается проституцией. Многие из них попадают в этот "бизнес" уже в восемь-девять лет.

Источник: Russia Today

Официально в Кении проституция запрещена, но уже несколько лет страна держит пальму первенства среди наиболее популярных мест для секс-туризма в мире. Говоря рыночными терминами, предложение здесь в разы превышает спрос, что неминуемо сказывается на заработке "ночных бабочек".

© Скриншот с видео RTЛинда
© Скриншот с видео RT
Линда

Линде 14 лет, она родилась в трущобах Киберы — крупного района кенийской столицы Найроби. Как и многие малолетние проститутки, девушка начала свой путь в секс-индустрии именно в Кибере. "Мачеха избивала меня, не кормила, выгоняла из дома, — рассказывает она. — Поэтому мне пришлось уехать". После смерти отца она переехала жить к подруге.

В беседе с корреспондентом RT Линда рассказала, что за свои услуги берет с клиента тысячу кенийских шиллингов (примерно 10 долларов). Но, по словам социального работника в Кибере Ахмеда, иногда от местных клиентов девушки получают вместо оплаты просто еду. Самый дорогой ланч здесь стоит около трех долларов. "Можно даже просто предложить место для ночлега, — утверждает Ахмед. — Девушки здесь продают свои тела, чтобы жить".

В Найроби работают гуманитарные фонды, которые должны заниматься социальной защитой бедных слоев населения. Собирая ужасающие документы, фото и видео о жизни местных девушек, сотрудники этих фондов получают деньги за рубежом, но потом, по словам Ахмеда, ничего не делают.

У пятнадцатилетней Мишель нет возможности заработать легально — по закону несовершеннолетним в Кении запрещено устраиваться на работу. Она вынуждена подрабатывать проституткой: "Я не сплю с кем попало, мне нужно сперва поговорить с человеком и узнать его. Если мой рассудок говорит: "Не иди", — я отказываюсь, — рассказывает Мишель. — Стоять и предлагать себя на улице очень рискованно. Даже взрослые конкурентки могут меня избить".

© Скриншот с видео RTМишель
© Скриншот с видео RT
Мишель

В 12 лет у нее появился первый ребенок, через два года — второй. Вскоре пришлось бросить учебу в школе — денег на книги, школьную форму и еду не хватало. Сейчас Мишель пытается обеспечить еще и сестру, у которой тоже есть дети. За аренду хижины, в которой они все вместе живут, приходится платить по 15 долларов в месяц.

Мишель рассказывает, что число вынужденных заниматься проституцией подростков постоянно растет: "Я начала выходить в город в прошлом году. С тех пор я вижу все больше и больше молодых девчонок, которые этим занимаются. Мы рискуем жизнью, но нам все равно".

© Скриншот с видео RTКадр из фильма RT "Детство на продажу"
© Скриншот с видео RT
Кадр из фильма RT "Детство на продажу"

Однако цены на подобные услуги не везде настолько низкие, как в Кибере. У самых дорогих проституток в Момбасе ценник начинается от 100 долларов в час. Именно сюда приезжают туристы, чтобы отдохнуть в компании кенийских девушек, готовых переспать с ними за деньги. В зависимости от сезона, эта сумма может увеличиваться.

В провинции некоммерческие организации работают более активно, чем в столице. По их данным, только в небольшом городе Бомболулу примерно 80% детей подверглись сексуальному насилию. Координатор программы одной из таких организаций Чаро Янгай уверен, что корень проблемы кроется в нищете: "Родителям наплевать на детей. Они не смотрят за ними, и дети уходят, чтобы где-то раздобыть еду. За несколько минут секса с девочкой достаточно заплатить полдоллара. Те, кто работает с вечера до утра, могут получить максимум 15 долларов. Представляете, сколько людей они обслуживают в день?"

© Скриншот с видео RTКадр из фильма RT "Детство на продажу"
© Скриншот с видео RT
Кадр из фильма RT "Детство на продажу"

Когда 14-летняя Тенге идет на работу, ей приходится оставлять грудного ребенка одного. Она живет с подругами, которые тоже вынуждены торговать собой, а потому не могут присмотреть за малышом. Чтобы сын не плакал, она дает ему таблетки, от которых он засыпает.

Если сейчас рынок секс-услуг в Кении перегружен, то раньше, по словам бывшей проститутки Еунисе Яримбо, работниц этой сферы было значительно меньше. Она гордится, что ей удалось скопить пять тысяч долларов на счете в банке. На эти деньги она сумела купить землю и построить дом. "Я счастлива, потому что думала головой", — говорит она.

© Скриншот с видео RTКадр из фильма RT "Детство на продажу"
© Скриншот с видео RT
Кадр из фильма RT "Детство на продажу"

По данным Всемирного банка, за чертой бедности в Кении проживают 46% населения. При этом рождаемость в четыре раза превышает смертность. У некоторых женщин здесь по 10-12 детей. UNAIDS сообщает, что в 2016 году число ВИЧ-инфицированных в Кении составило около 1,6 миллиона человек. Ежегодно вирусом иммунодефицита человека здесь заражаются около 60 тысяч человек. От СПИДа в 2016 году умерли 36 тысяч кенийцев.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена