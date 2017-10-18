Председателем Межпарламентского союза стала представительница Мексики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Новым председателем Межпарламентского союза избрана в среду на ассамблее Габриэлла Баррон, председатель международного комитета верхней палаты парламента Мексики, передаёт корреспондент РИА Новости.

В финале голосования она обошла представительницу Уругвая.

Председатель МПС избирается на свой пост на три года.

Россию в руководстве МПС представляет глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в среду он был избран первым вице-председателем организации.

МПС — одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 173 страны, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.

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