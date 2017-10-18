Никифоров о ситуации с Telegram: больше вопросов к WhatsApp и Viber

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров считает, что внимание к ситуации с мессенджером Telegram в РФ преувеличено, у спецслужб больше вопросов к таким зарубежным интернет-компаниям, как WhatsApp, Viber, Facebook, Google и другие.

"У нас в связи с Роскомнадзором тема Telegram все время как-то "выделена маркером". Я бы больше, честно говоря, беспокоился на месте таких крупных зарубежных игроков, как WhatsApp, Viber, Facebook, Google и так далее. Они как-то все время остаются за кадром, а на самом деле к ним у компетентных органов даже больше вопросов", — сказал Никифоров журналистам.

Он считает, что у этих компаний "проблем гораздо больше". Telegram, по его словам, все же выполняет такие требования регулятора, как удаление запрещенной информации.

"По крайней мере, мы видим, как, в том числе, такие, как Telegram, ведут системную работу и вычищают каналы, связанные с запрещенной организацией ИГИЛ* и так далее. По крайней мере, они ведут такую работу. Тема (с Telegram — ред.) стала просто популярной в медиапространстве", — заключил министр.

Разработчики Telegram регулярно сталкиваются с обвинениями со стороны регулирующих органов. В конце июня мессенджер оказался на грани блокировки в РФ после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию – регистрационные данные компании.

Позднее, осенью основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ составила на мессенджер протокол о нарушении "закона Яровой", который, по его словам, мог стать основанием для судебных процессов. А в понедельник стало известно, что мировой суд №383 Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений.

* Террористическая организация, запрещена в России