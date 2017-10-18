Президенты Украины и Румынии обсудили по телефону закон об образовании

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Президенты Украины и Румынии Петр Порошенко и Клаус Йоханнис обсудили украинский закон об образовании в его языковой части, Порошенко пригласил своего коллегу посетить Украину в ближайшее время, сообщила пресс-служба.

Сообщается, что президенты провели в среду телефонный разговор.

"Президенты обсудили закон Украины "Об образовании" в части защиты языковых прав национальных меньшинств, а также актуальные вопросы украино-румынских отношений. Президент Румынии подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Порошенко пригласил главу Румынии посетить Украину в ближайшее время.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.