Трамп заявил, что конгрессмен выдумала его слова в адрес жены погибшего

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что член палаты представителей США Фредерика Уилсон полностью выдумала сказанные им слова жене погибшего в Нигере американского военнослужащего.
Ранее Уилсон заявила, что Трамп сказал вдове погибшего военного, что ее муж знал, на что идет. Конгрессмен отметила, что слышала часть беседы Трампа с вдовой по громкой связи, когда ехала с ней в машине. Члену палаты представителей эти слова показались неуместными и "бесчувственными".
"Конгрессвумен от демократов полностью выдумала то, что я сказал жене погибшего во время действий солдата (и у меня есть доказательства). Печально!" — написал Трамп в Twitter.
Democrat Congresswoman totally fabricated what I said to the wife of a soldier who died in action (and I have proof). Sad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 октября 2017 г.
В данный момент удалось собрать более 250 тысяч долларов, которые пойдут на образование для детей погибшего военнослужащего.
Трампа первоначально критиковали в СМИ за то, что он не поговорил с семьями погибших, в ответ на это президент США заявил, что делает это гораздо чаще, чем его предшественник Барак Обама.