Трамп заявил, что конгрессмен выдумала его слова в адрес жены погибшего

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что член палаты представителей США Фредерика Уилсон полностью выдумала сказанные им слова жене погибшего в Нигере американского военнослужащего.

Ранее Уилсон заявила, что Трамп сказал вдове погибшего военного, что ее муж знал, на что идет. Конгрессмен отметила, что слышала часть беседы Трампа с вдовой по громкой связи, когда ехала с ней в машине. Члену палаты представителей эти слова показались неуместными и "бесчувственными".

"Конгрессвумен от демократов полностью выдумала то, что я сказал жене погибшего во время действий солдата (и у меня есть доказательства). Печально!" — написал Трамп в Twitter.

Democrat Congresswoman totally fabricated what I said to the wife of a soldier who died in action (and I have proof). Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 октября 2017 г.

Двадцатипятилетний сержант ВС США Дэвид Джонсон погиб в результате обстрела в Нигере 4 октября вместе с другими тремя американскими военнослужащими, что ранее подтвердило африканское командование вооруженных сил США. Уилсон организовала кампанию по сбору средств для детей погибшего сержанта, у которого осталась беременная жена и двое детей — двух и шести лет.

В данный момент удалось собрать более 250 тысяч долларов, которые пойдут на образование для детей погибшего военнослужащего.

Трампа первоначально критиковали в СМИ за то, что он не поговорил с семьями погибших, в ответ на это президент США заявил, что делает это гораздо чаще, чем его предшественник Барак Обама.