Иран надеется на "торжество здравого смысла" в вопросе ядерной сделки

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президент ИРИ по атомной энергетике Али Акбар Салехи выразил надежду, что в вопросе сохранения соглашения по иранской ядерной программе возобладает здравый смысл, поскольку, по его мнению, для международного сообщества на карту поставлено гораздо большее, чем интересы Ирана.

В обращении Салехи к участникам прошедшего в Москве российско-иранского семинара, посвященного 25-летию сотрудничества РФ и Ирана по мирному атому, и которое на семинаре зачитал замглавы ОАЭИ Бехруз Камальванди, отмечается, что сделка по иранской ядерной программе "слишком ценна, чтобы ее можно было подорвать или ослабить".

"В отличие от негативного мнения оппонентов, в Иране существует четкое понимание соглашения и связанных с ним обязательств", — говорится в обращении Салехи, слова которого цитируются в сообщении на сайте ОАЭИ.

"Мы считаем, что все международное сообщество также придерживается аналогичного мнения. Однако для всего международного сообщества на карту поставлено гораздо больше, чем национальные интересы Ирана, которым США хотят навредить. Будем надеяться, что в этих условиях возобладает здравый смысл и свобода действий ", — добавил он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном (СВДП). Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Заявления Трампа прокомментировала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, председательствующая в Совместной комиссии по имплементации СВПД. Могерини отметила, что не видит возможности пересмотреть соглашение целиком или частично. Она подчеркнула, что СВПД — это не двустороннее соглашение, а приложение к резолюции СБ ООН. По ее словам, ни одна страна в мире не может завершить действие резолюции СБ ООН, тем более принятой единогласно, выполняемой и проверяемой и пользующейся поддержкой других (членов) международного сообщества.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.