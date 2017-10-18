Ирак и Саудовская Аравия возобновили авиасообщение, прерванное 27 лет назад

КАИР, 18 окт — РИА Новости. Ирак и Саудовская Аравия возобновили авиасообщение, прерванное 27 лет назад, говорится в заявлении иракского министерства транспорта.

"В рамках двустороннего сотрудничества между Ираком и Саудовской Аравией обе стороны подписали меморандум о сотрудничестве по организации авиасообщения, оказании услуг наземными службами", — отмечается в заявлении иракского министерства.

В документе говорится, что Ирак открыт к сотрудничеству со всеми странами, и, в первую очередь, с соседями по региону.

В среду в аэропорту Багдада приземлился первый за 27 лет самолет саудовской авиакомпании Flynas. Его встречали министр транспорта Ирака Казым Финджан и сотрудники саудовского посольства в иракской столице.

Планируется, что саудовская авиакомпания будет осуществлять рейсы в разные регионы Ирака.