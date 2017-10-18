ТАЛЛИН, 18 окт — РИА Новости. Черный дождь прошел во вторник в некоторых регионах Эстонии, темные тучи в середине дня погрузили во тьму ряд городов. Эти природные явления вызвал ураган "Офелия", сообщил портал Delfi со ссылкой на синоптиков.

"В этот раз речь идет о стечении сразу трех обстоятельств: дым и копоть пожаров в Португалии, пыль из пустыни Сахара и принесенный с Атлантики ураган "Офелия", который и прихватил с собой эти пыль и копоть", — сказала синоптик государственной метеослужбы Тайми Пальяк.

По мнению специалиста, нет ничего необычного в том, что сильные воздушные массы переносят пыль из Сахары к Средиземному морю, хотя, как правило, до Балтийского моря она не доходит.

В среду черные тучи ушли, в Эстонии установилась нормальная осенняя погода, облачная с прояснениями, а также небольшими осадками.