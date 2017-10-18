МПС продолжит работу по организации межкорейского диалога

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Межпарламентский союз (МПС) продолжит свои усилия по организации межкорейского диалога, заявил на пресс-конференции председатель МПС Сабер Чоудхури.

"МПС будет продолжать свои усилия, чтобы организовать межкорейский диалог, только политический путь переговоров может помочь ситуации", — сказал он.

По словам Чоудхури, на завершившейся в Петербурге 137-й ассамблее МПС делегации КНДР и Южной Кореи смогли встретиться и даже обменяться приветствиями в кулуарах.

"То, что обе делегации приехали на ассамблею — это победа демократии, позитивный факт", — полагает он.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции СБ ООН, предусматривающей ряд ограничений в отношении КНДР.